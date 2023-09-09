Dilovası'nda nişan kavgası: Damat hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düğün salonunda yapılan nişan töreninde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Damat Murat T. ve bazı davetliler darbedildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan damat tedavi altına alındı.