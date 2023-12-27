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Dilovası'nda bir fabrikada iş makinesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Dilovası'nda bulunan bir fabrikada iş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dilovası'nda bir fabrikada iş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına aldı.

Olay, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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