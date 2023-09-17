Dilovası'nda 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç. tutuklandı.