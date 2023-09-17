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Dilovası'nda 5 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç. tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 5 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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