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Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti

3. Sayfa Haberleri

Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti

Beyoğlu'nda dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan dilenci, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Beyoğlu'nda dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan dilenci, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Zabıta ekipleri, dilencinin paraları bastonuna sakladığını tespit etti. Bastondan çıkan paralar, görenleri şoke etti.

Beyoğlu Galata Kulesi çevresinde bastonlu bir dilenci, zabıta ekiplerine yakalandı. Orta yaşlarda olan bastonlu dilenci, ekipler tarafından alınarak Kasımpaşa'da bulunan Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencinin üzerinde arama yapan ekipler, bastonunu da kontrol etti. Bastondan çıkan bir miktar para görenleri şoke ederken Kabahatler Kanunu çerçevesinde, bastonlu dilenciye 617 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Beyoğlu Zabıta 3. Sayfa Haberler

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