Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti 3. Sayfa Haberleri Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti İzmir'in Bornova ilçesinde bir dilencinin bastonunun içinden çıkarılan kağıt paralara görenleri hayrete düşürdü. Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir dilencinin bastonunun içinden çıkarılan kağıt paralara görenleri hayrete düşürdü. Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesinin önünde dilenen yaşlı bir dilenci, Bornova Belediyesi Zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Zabıta aracına alınan dilencinin üzerinden para çıkmayınca ekipler, yanındaki bastonun şeklinden şüphelendi. İnceleyen başlayan ekipler, bastonun çıkarılıp takılabilir bölümleri olduğunu fark etti. Bastonun sökmeye başlayan ekipler, her bölümde sıkıştırılmış kağıt paralar olduğunu gördü. Bastonun içinden toplamda 700 TL tutarında para çıkarılırken, ekipler paralara el koydu. Yaşlı dilenciye ise idari işlem uygulandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ege Üniversitesi Zabıta İzmir 3. Sayfa Haberler

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