Dilencinin ayakkabısını inceleyen ekipler, içinden çıkanlara inanamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dilenci operasyonuna çıktı. Yakalanan 40 kişi arasında kırmızı elbiseli yabancı uyruklu kadının üzerinde para bulamayan ekipler, ayakkabısına yöneldiğinde ise bulduklarına şaştı kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dilenci operasyonuna çıktı. Yakalanan 40 kişi arasında kırmızı elbiseli yabancı uyruklu kadının üzerinde para bulamayan ekipler, ayakkabısına yöneldiğinde ise bulduklarına şaştı kaldı.

Show Haber'de yer alan habere göre; dilenci kadının ayakkabısını adeta para kasası yaptığı görüldü. Ayakkabıyı inceleyen ekipler, açık olan küçük deliğe baktı, çıkan paralara kendileri de inanamadı.

O anları kamera kaydına alan ekipler, ayakkabıdan çıkan paraları masanın üzerine koyarken, "Şuraya baksana ya. Saya saya götürüyorum." diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayakkabı zulasından 902 TL para çıkarken, dilenci kadına da idari para cezası kesildi.