Dilenci Üzerinde 882 Dolar ve 4 Bin 801 TL Bulundu

İstanbu Eyüpsultan'da dilencilik yaparken yakalanan şahsın üzerinden 882 dolar ve 4 bin 801 TL çıktı. Dilencilerin üzerinden çıkan para miktarı görenleri şaşırttı.

Eyüpsultan'da zabıta ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan rutin denetlemeler sırasında dilencilik yaptığını tespit ettikleri B.M isimli şahıs yakalandı. Şahsı zabıta müdürlüğü binasına götüren ekipler yaptıkları aramada üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 TL buldu. B.M hakkında da dilencilikten işlem yapılarak üzerinden çıkan paralara el konuldu. - İSTANBUL