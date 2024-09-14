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Dilenci Üzerinde 882 Dolar ve 4 Bin 801 TL Bulundu

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İstanbul Eyüpsultan'da dilencilik yaparken yakalanan bir şahsın üzerinden çıkan para miktarı dikkatleri çekti. Zabıta ekipleri, B.M isimli şahsı yakalayarak para miktarına el koydu.

İstanbu Eyüpsultan'da dilencilik yaparken yakalanan şahsın üzerinden 882 dolar ve 4 bin 801 TL çıktı. Dilencilerin üzerinden çıkan para miktarı görenleri şaşırttı.

Eyüpsultan'da zabıta ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan rutin denetlemeler sırasında dilencilik yaptığını tespit ettikleri B.M isimli şahıs yakalandı. Şahsı zabıta müdürlüğü binasına götüren ekipler yaptıkları aramada üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 TL buldu. B.M hakkında da dilencilikten işlem yapılarak üzerinden çıkan paralara el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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