Dilenci Kadının Lüks Telefon ile Sohbeti Şaşkınlık Yarattı

Mardin'de özel bir hastanenin önünde dilencilik yapan bir kadının, yaklaşık 100 bin lira değerinde lüks bir cep telefonu ile konuşması çevredekileri hayrete düşürdü.

Görüntülerde, dilenci kadının lüks model telefonuyla rahatça konuştuğu görülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, dilencilik ve lüks tüketim arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN