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Dilenci Kadının Lüks Telefon ile Sohbeti Şaşkınlık Yarattı

Dilenci Kadının Lüks Telefon ile Sohbeti Şaşkınlık Yarattı
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Mardin'de bir dilencinin, 100 bin lira değerinde lüks bir cep telefonuyla konuşması, çevredekilerin ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüler, dilencilik ve lüks tüketim arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.

Mardin'de özel bir hastanenin önünde dilencilik yapan bir kadının, yaklaşık 100 bin lira değerinde lüks bir cep telefonu ile konuşması çevredekileri hayrete düşürdü.

Görüntülerde, dilenci kadının lüks model telefonuyla rahatça konuştuğu görülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, dilencilik ve lüks tüketim arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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