Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Yasak ALana Girenlere Ceza

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Yasak ALana Girenlere Ceza
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Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda girilmesi yasak alana giren 7 kişiye toplamda 20 bin 672 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde girilmesi yasak alana giren 7 şahsa toplamda 20 bin 672 lira idari para cezası uygulandı.

Kuşadası, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığınca Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kavaklıburun Koyu ve Botanik yürüyüş yolunda orman yangınlarının önlenmesi çalışmaları kapsamında devriye faaliyetleri devam ediyor. Uygulamalarda 7 şahsın ormanlık/kayalık alana (Girilmesi yasak olan bölge) girdikleri tespit edildi. Şahıslara, 5326 Sayılı Kanunun 32 maddesi kapsamında (Emre Aykırı Davranış) kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 20 bin 672 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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