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Dilan ve Engin Polat Gözaltında Sağlık Muayenesinden Geçirildi

Dilan ve Engin Polat, dün sabaha karşı yapılan operasyonla birlikte gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlık muayenesine götürülen çiftin emniyetteki işlemleri devam ediyor.