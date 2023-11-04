Dilan Polat ve Engin Polat'ın Emniyette Verdiği İfadeler Ortaya Çıktı

Dilan Polat'ın sorgu sırasında ağladığı ve şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği, Engin Polat'ın suçlamaları kabul etmediği ve çiftin adres değişikliğini çocuklarının okulları için yaptığını belirttiği ortaya çıktı.

DİLAN Polat ile Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat'ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri, Engin Polat'ın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.