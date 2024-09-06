Dilan Polat: 'İnanılmaz mutluyum gelmesini bekliyorum'
Dilan Polat, eşinin tahliye edilmesiyle ilgili olarak duygularını paylaştı.
Dilan Polat : "İnanılmaz mutluyum gelmesini bekliyorum"
TEKİRDAĞ - Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Tahliye kararı sonrası Dilan Polat eşinin bulunduğu cezaevinin önünde açıklamalarda bulundu.
Dilan Polat 3-sayfa Güncel Hukuk Yargı Suç
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