Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' Fotoğrafında Yer Alan 12 Kişinin Mal Varlıklarına El Konuldu

Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' adlı fotoğrafta yer alan 12 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Özlem ve eşi Tayyar Öz'ün de mal varlıklarına da el konuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında soruşturma başlattı ve 15 kişiye yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Öz ailesi de mal varlığına el konuldu.

Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Özlem ve eşi Tayyar Öz'ün de mal varlıklarına da el konuldu.

Dilan Polat'ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman'ın da bulunduğu 15 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı. Aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un bulunduğu 12 kişinin ise mal varlığı değerlerine el konuldu.

Öz ailesinin de mal varlığına el konuldu

24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özlem Öz'ün annesi Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı. Tayyar ve Özlem Öz çiftinin de taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu. - İSTANBUL