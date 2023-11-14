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Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi

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3. Sayfa Haberleri

12 Kasım'da gözaltına alınan Dilan Polat'ın ifade vermeye getirilirken de aynı kıyafeti giymesi dikkat çekti.

Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi

12 Kasım'da gözaltına alınan Dilan Polat'ın ifade vermeye getirilirken de aynı kıyafeti giymesi dikkat çekti

İSTANBUL - Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. 12 Kasım'da gözaltına alınan Dilan Polat'ın ifade vermeye getirilirken de aynı kıyafeti giymesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece Dilan Polat Hukuk 3. Sayfa Haberler

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