Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi
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12 Kasım'da gözaltına alınan Dilan Polat'ın ifade vermeye getirilirken de aynı kıyafeti giymesi dikkat çekti.
Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi
12 Kasım'da gözaltına alınan Dilan Polat'ın ifade vermeye getirilirken de aynı kıyafeti giymesi dikkat çekti
İSTANBUL - Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. 12 Kasım'da gözaltına alınan Dilan Polat'ın ifade vermeye getirilirken de aynı kıyafeti giymesi dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa