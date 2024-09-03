Dilan Polat, cezaevindeki eşi ve kayınpederini ziyaret etti
Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde bulunan eşi ve kayınpederini ziyaret etti. Dilan Polat önce eşi Engin Polat'ı sonra kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret edip cezaevinden ayrıldı.
Dilan Polat, cezaevindeki eşi ve kayınpederini ziyaret etti
TEKİRDAĞ - Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde bulunan eşi ve kayınpederini ziyaret etti.
Dilan Polat önce eşi Engin Polat'ı sonra kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret edip cezaevinden ayrıldı.