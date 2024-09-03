Dilan Polat, Eşini ve Kayınpederini Cezaevinde Ziyaret Etti
Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan cezaevinde eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dilan Polat, cezaevinden ayrıldı. Bu ziyaret, aile bağlarının güçlenmesine ve kişisel destek sunulmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçedinde cezaebinde bulunan eşi ve kayınpederini ziyaret etti.
Dilan Polat önce eşi Engin Polat'ı sonra kayınpederi Sezgin Polat i ziyaret edip cezaevinden ayrıldı. - TEKİRDAĞ
Dilan Polat 3-sayfa Çorlu
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