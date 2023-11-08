Dilan-Engin Polat soruşturmasında serbest bırakılan 4 şüpheli için yapılan itiraz reddedildi Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 kişi için, savcılık tarafından yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

Dilan-Engin Polat soruşturmasında serbest bırakılan 4 şüpheli için yapılan itiraz reddedildi

Dilan- Engin Polat soruşturmasında serbest bırakılan 4 şüpheli için yapılan itiraz reddedildi

İSTANBUL - Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 kişi için, savcılık tarafından yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Cumartesi günü adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanırken, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı 4 şüpheli için savcılık itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, savcılık tarafından yapılan itirazı reddetti.