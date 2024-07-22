Çorum Alaca'da Trafik Kazası: Yaralanan Olmadı, Maddi Hasar Meydana Geldi

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yıldızhan Mahallesi Şehit İsmail Dokuz Sokak'ta seyir halindeki Lütfü D. yönetimindeki 06 BGC 898 plakalı araç ile Cengiz Topel Sokak'ta seyir halinde olan Suphi Y. yönetimindeki 63 ACR 541 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrulurken kazada yaralanan olmadı. Yapılan ihbar üzerine olay polis ekibi yönlendirildi. Kazada her iki otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluşurken araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattılar.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM