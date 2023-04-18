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Dikkatsizlik kazaya neden oldu, 5 yaralı

Dikkatsizlik kazaya neden oldu, 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta Üniversite Kavşağında iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta Üniversite Kavşağında iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Kazada H.G. yönetimindeki 58 BR 721 plakalı Mercedes marka otomobil kavşağı dönerken Kayseri istikametinden gelmekte olan G.C. yönetimindeki 58 AZ 577 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Sivas 3. Sayfa Haberler

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