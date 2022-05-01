Bir anlık dalgınlığı az daha canına mal oluyordu

Denizli'de dikkatsiz şekilde yaya geçidine çıkan kadın, bir aracın çarpması sonucu metrelerce savrularak park halindeki aracın altına girdi. Kafasından ağır yaralanan kadının metrelerce fırladığı kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıdan karşıya koşarak dikkatsiz şekilde geçmeye çalışan Ayşe B.'ye (27) Osman K. (45) idaresindeki Peugeot marka 20 ABL 259 plakalı SUV araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savrularak kafasını çarptıktan sonra park halindeki bir aracın altına sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve esnaflar park halindeki aracı kaldırarak yayayı kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, kan kaybeden yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çarpmanın etkisiyle büyük bir şok yaşayan sürücü ise sakinleştirildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından araç otoparka çekilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaza anı kamerada

Dikkatsiz bir şekilde karşıya geçmeye çalışan yayanın ağır yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde SUV aracın koşarak yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması, vatandaşların yaralıya yardım için koşması ve ambulansa bindirilmesi yer aldı.

Kazara ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa