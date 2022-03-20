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Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da dikkatsiz sürücüler dört yolda kafa kafaya çarpıştı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da dikkatsiz sürücüler dört yolda kafa kafaya çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde dört sokağın birleştiği alanda meydana geldi. Dikkatsiz ve hızlı şekilde ilerleyen iki otomobil dört yolda kafa kafaya çarpıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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