Dikkatsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da dikkatsiz sürücüler dört yolda kafa kafaya çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde dört sokağın birleştiği alanda meydana geldi. Dikkatsiz ve hızlı şekilde ilerleyen iki otomobil dört yolda kafa kafaya çarpıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA