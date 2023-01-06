Dikkatsiz sürücü yaya geçidindeki çifte çarptı, köpeklerini ezdi 3. Sayfa Haberleri Polonya'da dikkatsiz sürücü yaya geçidinden karşıya geçen çifte çarptı. Polonya'da dikkatsiz sürücü yaya geçidinden karşıya geçen çifte çarptı. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, arabanın altında kalan köpekleri ise öldü. Polonya'nın Plonsk kasabasında talihsiz bir kaza yaşandı. Çarşamba günü yerel saatle 18.30 sıralarında bir araç, köpekleriyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçen çifte çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 37 yaşındaki erkek ile 34 yaşındaki kadının çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu görülürken, köpek ise arabanın altında kalarak öldü. Kazanın ardından polis soruşturma başlatırken, isimleri açıklanmayan yaralı çift ise hastanede tedavi altına alındı. - VARŞOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Polonya 3. Sayfa Haberler

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