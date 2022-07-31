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Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu

Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

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Eskişehir'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Şirintepe Mahallesi Köyyolu Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kullandığı otomobille ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıkan bir sürücü, yoldan geçen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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