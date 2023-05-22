Dikkatsiz sürücü geri geri giderken yaşlı kadına çarptı... O anlar kamerada

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dikkatsiz minibüs sürücünün geri geri geldiği sırada yoldan geçen kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Hasbülbül Sokak üzerinde meydana gelen kazada, A.G. idaresindeki 38 RP 906 plakalı minibüs, geri geri geldiği sırada yolda yürüyen N.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen N.T. kafasını yere çarparak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri N.T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, minibüs sürücüsü A.G.'nin seyir halindeyken daha sonra geri geri gelerek, N.T.'ye çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.