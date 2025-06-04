Dikkatsiz Dönüş Kazaya Neden Oldu

Dikkatsiz Dönüş Kazaya Neden Oldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün dikkatsiz dönüşü sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Dikkatsiz manevra kazayı beraberinde getirdi

ANTALYA - Manavgat'ta kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazanın, motosiklet sürücüsünün dikkatsiz dönüş manevrası nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Kaza, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keramettin E.'nin kullandığı 07 LMV 25 plakalı Ford marka otomobil, kavşağa geldiği sırada, karşı yönden gelen Hakan A.'nın kullandığı 07 AIB 204 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hakan A.'yı ayakta tedavi etti. Öte yandan güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıyan kazanın, motosiklet sürücüsünün dikkatsiz şekilde dönüş yapması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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