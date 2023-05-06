Dikiş makinelerini çalan şüpheli yakalandı

Hatay'da bir iş yerinden 5 adet dikiş makinesi ve yedek parçalarını çalan şüpheli yakalandı.

Hatay'da bir iş yerinden 5 adet dikiş makinesi ve yedek parçalarını çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinden 5 adet dikiş makinesi ve yedek parçalar çalındı. Hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli H.S. tespit edilip yakalandı. Yakalanan şüphelinin çaldığı makineler ve yedek parçalarda ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinin ardından 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - HATAY