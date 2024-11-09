Üye Girişi
Haberler

Dikiş İğnesi Parmağına Saplanan Kadın Hastanelik Oldu

Dikiş İğnesi Parmağına Saplanan Kadın Hastanelik Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde evde dikiş yaparken parmağına dikiş iğnesi saplanan S.E., hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Yaralanan kadının sağlık durumu iyi.

Konya'nın Kulu ilçesinde dikiş yaptığı sırada parmağına dikiş iğnesi saplanan kadın hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, S.E. isimli kadın evde dikiş makinesi ile kumaş diktiği sırada eli bir anda makineye takıldı. Bunun sonucunda dikiş iğnesi kadının parmağına saplandı. Saplanan iğne kadının parmağını delerek diğer taraftan çıktı. Yaralan S.E. yakınları tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servise götürüldü. Burada yapılan müdahale ile dikiş iğnesi parmağından çıkarıldı. S.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Ekonomide "Faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına geri dönülebilir

 Narin Güran davasında 3. gün! Yeni tanıklar dinleniyor

Narin davasında 3. gün! Yeni tanıklar dinleniyor

 Metiner'den tartışma yaratan Hizbullah çıkışı: PKK'ya sağladığımız şansı neden onlardan esirgeyelim?

"PKK'ya sağladığımız şansı neden onlardan esirgeyelim"
Stellantis'ten Türkiye'deki Citroen C3 ve DS3 modelleri için geri çağırma ilanı

Ünlü otomotiv firması Türkiye'deki modellerini geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.