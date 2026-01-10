İzmir'de düzensiz göçmen botu battı: 1 ölü

İzmir'in Dikili ilçesinde kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botunun olduğunun bildirilmesi üzerine arama-kurtarma çalışmaları yapıldığını duyurdu. TCSG-61 ve TCSG-907 ile yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik botta 37 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığını, 1 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine; TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi. TCSG-61 ile yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan bir lastik botun içerisinde 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen ile ilgili arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. Olay yerine TCSG-502 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirildi." - İZMİR