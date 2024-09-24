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Dijital Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 17.5 Milyon TL Kandırdılar

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Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, dijital ortamda 272 kişiyi dolandırarak 17 milyon 500 bin TL elde eden suç çetesi çökertildi. 20 şüpheli gözaltına alındı.

Dijital ortamda 272 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandıran çeteye polisten darbe

8 kentte yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda 20 kişinin gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis son yılların en büyük dolandırıcılık operasyonlarından birine imza attı. Afyonkarahisar merkezli 8 kentte yapılan eş zamanlı operasyonda 272 kişiyi verdikleri sahte reklamlar üzerinden 17 milyon 500 bin TL dolandıran 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu çerçevesinde vatandaşları dijital ortam üzerinden dolandıran çeteye karşı takip yaptı. 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basan polis merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Muğla, Nevşehir ve Samsun'da eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda 3'ü kadın 20 şüpheli gözaltına alındı.

Çete üyelerinin sosyal medya platformları üzerinden 'sıfır faizli kredi, ucuz ürün satışı, ucuz otel/villa rezervasyonu' gibi reklamlar vererek yurt genelinde 272 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı. Çetenin dolandırdıkları parayı ise kripto para sistemlerine aktararak aklamaya çalıştıkları belirlendi.

Çetenin parayı kripto sistemi üzerinden akladığı ortaya çıktı

Polis tarafından baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile başka şahıslara ait banka ve kredi kartı, çok sayıda vatandaşa ait kimlik bilgileri, özçekim fotoğrafları, kripto hesaplarına ve mobil bankacılık uygulamalarına ait giriş şifrelerinin bulunduğu materyaller ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yakalanan 20 kişiden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkeme çıkarılan 16 kişiden 8'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dijital Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 17.5 Milyon TL Kandırdılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - 3.Sayfa

Dolandırıcılık Polis

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