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Digor'da Traktör Sürücülerine Güvenlik Eğitimi

Digor'da Traktör Sürücülerine Güvenlik Eğitimi
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Kars'ın Digor ilçesinde jandarma ekipleri, traktör sürücülerine yönelik trafik kuralları ve güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme etkinliği düzenledi. Tarım işlerinde güvenliğin artırılması amacıyla yapılan eğitimde, sürücülerin dikkatini artıracak bilgiler verildi.

Digor'da jandarma ekipleri, traktör sürücülerine yönelik yükleme, ışık tertibatı teknik konular ile genel trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy'de İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çiftçilerle bir araya geldi. Tarım işlerinde güvenliğin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sürücülere trafik kuralları, traktör kullanımı ve güvenlik önlemleri hakkında bilgiler verildi.

Jandarma, sürücülere traktörlerin bakımının önemi, yük taşıma sınırları ve sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durdu. Ayrıca, traktörlerin yolda diğer araçlarla olan etkileşimleri ve tarım arazilerinde dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bilgilendirme etkinlikleri, sürücülerin dikkatini artırırken, tarım alanlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Digor'da gerçekleştirilen etkinlikler, tarım sektöründeki kazaların önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdı. Bu tür etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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