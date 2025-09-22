Digor'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 5 Yaralı

Digor'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Digor-Kars karayolunda meydana geldi. M.Y idaresindeki 36 EZ 381 plakalı kamyonet, Hasancan köyü mevkiinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan T.Y., Z.Y., T.Y., ve 4 yaşındaki N.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Digor ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARS