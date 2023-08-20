Didim ve Söke'deki kampçılar bilgilendirildi

Aydın'da jandarma ekipleri Didim ve Söke'de kamp yapan vatandaşlara bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personeli ile birlikte Akbük Mahallesi'nde kamp yapan vatandaşlar ile Söke Güllübahçe Mahalle sakinleri ve Eski Doğanbey Rum Köyü ziyaretçilerine Orman Yangınları ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde Her Şey Elimizde", Camlar Can Yakmasın ve Kadına El Kalkamaz mottolarıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Ayrıca faaliyette durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla pankart açılarak broşür dağıtıldı. - AYDIN