Üye Girişi
Haberler

Didim ve Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın merkezli Didim ve Manisa'nın Salihli ilçelerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı. Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi.

Aydın merkezli Didim ve Manisa'nın Salihli ilçelerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Didim ilçesi ve Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan eşzamanlı operasyonda yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Salihli Manisa Aydın Didim Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

 Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Bakmadan Geçme

27 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 Türkiye'nin kendi petrolü var mı? Türkiye'de petrol var mı varsa neden çıkaramıyoruz? 27 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 2024 Kurbanlık fiyatları! Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI! Toki'nin başvuru şartları neler? Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı! Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu? Bebekler ne zaman emekler? Bebekler ne zaman emeklemeye başlar? Hayvanların kısırlaştırılması caiz midir? Hayvanları kısırlaştırmak günah mı? BAHAR CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI? Bahar Candan nerede, ne oldu? 28 Mayıs Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 28 Mayıs burç yorumları nedir?
Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title