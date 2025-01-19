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Didim ve Nazilli'de Hapis Cezası Bulunan Şahıslar Yakalandı

Didim ve Nazilli'de Hapis Cezası Bulunan Şahıslar Yakalandı
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Aydın'ın Didim ve Nazilli ilçelerinde jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı yakaladı. U.K. ve F.A., çeşitli suçlardan dolayı 10 yıl ve üzeri ceza almış durumda.

Aydın'ın Didim ve Nazilli ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edilen bilgiye göre, Didim ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında Didim'in Akbük Mahallesi'nde 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. ile Nazilli'nin Ketendere Mahallesi'nde 'basit cinsel saldırı' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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