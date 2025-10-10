Haberler

Didim ve İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Didim ve İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesi ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı, bin 659 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesi merkezli 2 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Aydın'ın Didim ilçesi ve İzmir ilinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalar sonucunda harekete geçen ekipler, İzmir ve Aydın'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, araçlarında, ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda bin 659 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken, mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü

Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı

Hakkındaki iddia doğru çıktı
Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü

Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.