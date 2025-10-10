Didim ve İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesi merkezli 2 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Aydın'ın Didim ilçesi ve İzmir ilinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalar sonucunda harekete geçen ekipler, İzmir ve Aydın'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, araçlarında, ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda bin 659 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken, mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN