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Didim Jandarması uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Didim Jandarması uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı

Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akbük Mahallesi'nde yaptıkları istihbarı çalışma neticesinde bir site yakınlarında uyuşturucu madde satışı yapan şüphelileri takibe aldı. Ekipler, yaptıkları operasyonda S.K (27), Y.T(29) ve B.T (23) adlı kadın olmak üzere 3 şüpheliyi göz altına aldı. Yapılan kontrollerde S.K'nın üzerinden folyo içerisine sarılmış satışa hazır fişek tabir edilen 20 gram ağırlığında 15 fişek metafetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrasında çantada yapılan aramada ise 75 gram uyuşturucu madde olmak üzere toplam 95 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımında kullanılan bong aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T ile S.K mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Didim 3. Sayfa Haberler

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