Didim'deki Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının son durumu havadan görüntülendi.

Didim Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde öğle saatlerinde moloz döküm alanı çevresinde çıkan alevler makilik alana sıçramış, rüzgarın etkisiyle yangın büyümüştü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aydın BŞB Didim itfaiye amirliği ekipleri ve çok sayıda iş makinesinin yanı sıra havadan helikopter ve uçaklarla müdahale edilen yangın 4 saat sonra kontrol altına alınırken, alevler Didim-Akbük yolundaki ormanlık alana sıçradı.

75. Yıl Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alana sıçraya alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyürken, yangının etkisi havadan görüntülendi. Yoğun duman bulutu ve alevlerin yer aldığı görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi. Bölgede söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. - AYDIN