Didim'de Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan bitkin düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili işlem başlatıldı.
Didim ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa