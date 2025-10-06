Didim'de Yunanistan Tarafından Geri İtilen Göçmenler Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 1 organizatör yakalandı.

Akköy Mahallesi Ege denizi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içerisinde kurtarılarak Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca olayla ilgili şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayın organizatörü olduğu tespit edilen 1 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN