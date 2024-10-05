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Didim'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 53 Yakalandı

Didim'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 53 Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 53 düzensiz göçmen emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayda 6 metre uzunluğunda bir bot ele geçirilirken, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 53 düzensiz göçmen, emniyet güçlerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'e bağlı Hisar Mahallesi Akkum sahilinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan iki ayrı düzensiz göçmen grubu İlçe Emniyet Müdürlüğü Yasa Dışı Göçmen ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekiplerince yakalandı. Aralarında Mısır, Suriye, Sudan, Somali ve Yemen uyruklu toplam 53 düzensiz göçmen makilik alanda yakalandı. Ayrıca olayda 6 metre uzunluğunda bot ele geçirilirken, olayla ilgili tespit edilen şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin Didim'deki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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