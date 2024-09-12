Didim'de yapılan baskında 24 adet elektronik sigara ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir işyerine yapılan baskında 24 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre M.A. isimli şahsın elektronik sigara sattığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Didim ilçesi Akbük Mahallesi'ndeki işyerine baskın düzenledi. M.A. isimli şüpheli yakalanırken, işyerinde yapılan aramada 24 adet elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN