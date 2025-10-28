Didim'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda G.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 52,84 gram esrar, 17,33 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN