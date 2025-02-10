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Didim'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Didim'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsa yönelik çalışma başlatıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs Didim ilçesinde operasyon ile yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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