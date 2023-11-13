Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Uyuşturucu Madde ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheli bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda İ.A. isimli şüphelinin ikametinde, deposunda ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörlere takılı 7 adet mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN