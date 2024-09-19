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Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki kişi yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında esrar, metamfetamin ve bir tabanca bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, E.A. ve Ö.A. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda 11,89 gram esrar maddesi, 1,91 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapılırken, E.A. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Narkotik Didim

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