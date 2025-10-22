Haberler

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şahıs yakalanarak tutuklandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yapılan operasyonda O.Ö. ve Y.K. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde aramalarda 110,13 gram metamfetamin, 22,98 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.K. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188), O.Ö. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak (TCK 191) suçundan işlem yapılmış, Y.K. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hakkında "Kasten Öldürme" ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. isimli şahıs ise gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
61 yaşındaki Sadettin Saran'dan gövde gösterisi

Ne yapıyorsunuz Sadettin Bey?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.