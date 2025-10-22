Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yapılan operasyonda O.Ö. ve Y.K. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde aramalarda 110,13 gram metamfetamin, 22,98 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.K. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188), O.Ö. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak (TCK 191) suçundan işlem yapılmış, Y.K. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hakkında "Kasten Öldürme" ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. isimli şahıs ise gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN