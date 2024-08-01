Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Didim İlçesinde Uyuşturucu Ticaretinin Önlenmesine yönelik, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünce, (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama) suçu ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 34,54 gram metamfetamin maddesi, 52 adet Lyrica Hap, suçtan elde ettiği değerlendirilen 18 bin 110 Türk Lirası ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan T.T. isimli şahsa isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN