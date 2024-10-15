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Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 13,51 gram esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu satışı, kullanımı ve üretimine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 13,51 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından adli işlem yapıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Aydın Didim

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