Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 6 şahsın üzerlerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda durumlarından şüphelenilerek durdurulan; M.E., M.H., K.S., P.K., H.K. ve N.S. isimli şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN