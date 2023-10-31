Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli 3 şahsın bulunduğu eve düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli 3 şahsın bulunduğu eve düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen koordineli çalışmalar çerçevesinde M.T., E.K. ve R.T. isimli 3 şüpheli şahsın bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 75 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN